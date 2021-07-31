{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков отметил вклад фехтовальщиков в медальный зачет российской команды в Токио

Президент ОКР поблагодарил сборную России по фехтования за проделанную на Играх работу

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил вклад сборной России по фехтованию в медальный зачет на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России по фехтованию на Олимпиаде в Токио завоевала две золотые награды - в командных выступлениях рапиристок и саблисток. В субботу женская сборная России по фехтованию на саблях победила в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.

"Очень интересный финал получился, были "качели", камбэки. Я счастлив, что фехтовальщицы выдали такой финал, - сказал Поздняков. - Фехтовальщики внесли существенный вклад. Хотел бы поблагодарить всю их команду за работу, которую проделали на Олимпийских играх".

Сборная России, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, занимает четвертое место в медальном зачете.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Сборная США по баскетболу обыграла чехов и вышла в плей-офф олимпийского турнира
Самым результативным игроком в составе американской команды с 27 очками стал Джейсон Тейтум
Читать полностью