Поздняков отметил вклад фехтовальщиков в медальный зачет российской команды в Токио

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил вклад сборной России по фехтованию в медальный зачет на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России по фехтованию на Олимпиаде в Токио завоевала две золотые награды - в командных выступлениях рапиристок и саблисток. В субботу женская сборная России по фехтованию на саблях победила в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.

"Очень интересный финал получился, были "качели", камбэки. Я счастлив, что фехтовальщицы выдали такой финал, - сказал Поздняков. - Фехтовальщики внесли существенный вклад. Хотел бы поблагодарить всю их команду за работу, которую проделали на Олимпийских играх".

Сборная России, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, занимает четвертое место в медальном зачете.