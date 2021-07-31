Шведский легкоатлет Столь стал олимпийским чемпионом в метании диска

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Шведский легкоатлет Даниэль Столь занял первое место на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по метанию диска. В своей лучшей попытке он показал результат 68,90 метра.

Второе место занял швед Симон Петтерссон (67,39), третье - австриец Лукас Вайсхайдингер (67,07).

Столю 28 лет, он является чемпионом мира (2019), серебряным призером мирового первенства (2017), а также завоевывал серебро чемпионата Европы (2018). Столь и Петтерссон завоевали первые награды для сборной Швеции на Играх в Токио.

Сборная Китая лидирует в медальном зачете, завоевав 21 золотую, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. Японцы идут на втором месте (17-5-8), третьи - американцы (16-17-12). Российские спортсмены занимают четвертое место (11-15-11).

Олимпиада завершится 8 августа.