Шведский легкоатлет Столь стал олимпийским чемпионом в метании диска

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Шведский легкоатлет Даниэль Столь занял первое место на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по метанию диска. В своей лучшей попытке он показал результат 68,90 метра.
Второе место занял швед Симон Петтерссон (67,39), третье - австриец Лукас Вайсхайдингер (67,07).
Столю 28 лет, он является чемпионом мира (2019), серебряным призером мирового первенства (2017), а также завоевывал серебро чемпионата Европы (2018). Столь и Петтерссон завоевали первые награды для сборной Швеции на Играх в Токио.
Сборная Китая лидирует в медальном зачете, завоевав 21 золотую, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. Японцы идут на втором месте (17-5-8), третьи - американцы (16-17-12). Российские спортсмены занимают четвертое место (11-15-11).
Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|21
|12
|12
|45
|2
|Япония
|17
|5
|8
|30
|3
|США
|16
|17
|12
|45
|4
|Россия
|11
|15
|11
|37
|5
|Австралия
|10
|3
|14
|27
|6
|Великобритания
|8
|9
|11
|28
|7
|Южная Корея
|5
|4
|7
|16
|8
|Франция
|4
|9
|6
|19
|9
|Нидерланды
|4
|7
|5
|16
|10
|Новая Зеландия
|4
|3
|3
|10
|11
|Германия
|3
|4
|10
|17
|12
|Канада
|3
|4
|5
|12
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|8
|14
|24
|16
|Швейцария
|2
|3
|4
|9
|17
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|18
|Словения
|2
|1
|1
|4
|19
|Косово
|2
|0
|0
|2
|20
|Бразилия
|1
|3
|4
|8
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Грузия
|1
|3
|0
|4
|23
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
|Испания
|1
|2
|2
|5
|25
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|27
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|28
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|29
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|29
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|29
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|32
|Швеция
|1
|1
|0
|2
|33
|Турция
|1
|0
|2
|3
|34
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|34
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|34
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|34
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|38
|Иран
|1
|0
|0
|1
|38
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|38
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|38
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|38
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|38
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|38
|Греция
|1
|0
|0
|1
|38
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|38
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|47
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|48
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|48
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|50
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|50
|Дания
|0
|1
|1
|2
|50
|Куба
|0
|1
|1
|2
|50
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|50
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|55
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|55
|Индия
|0
|1
|0
|1
|55
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|55
|Доминиканская республика
|0
|1
|0
|1
|55
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|55
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|55
|Польша
|0
|1
|0
|1
|55
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|63
|Украина
|0
|0
|5
|5
|64
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|65
|Израиль
|0
|0
|2
|2
|65
|Египет
|0
|0
|2
|2
|65
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|68
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|68
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|68
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|68
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|68
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|68
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|68
|Малайзия
|0
|0
|1
|1