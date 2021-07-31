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XXXII летние Олимпийские игры

Шведский легкоатлет Столь стал олимпийским чемпионом в метании диска

Второе место занял его соотечественник Симон Петтерссон, третье - австриец Лукас Вайсхайдингер

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Шведский легкоатлет Даниэль Столь занял первое место на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по метанию диска. В своей лучшей попытке он показал результат 68,90 метра.

Второе место занял швед Симон Петтерссон (67,39), третье - австриец Лукас Вайсхайдингер (67,07).

Столю 28 лет, он является чемпионом мира (2019), серебряным призером мирового первенства (2017), а также завоевывал серебро чемпионата Европы (2018). Столь и Петтерссон завоевали первые награды для сборной Швеции на Играх в Токио.

Сборная Китая лидирует в медальном зачете, завоевав 21 золотую, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. Японцы идут на втором месте (17-5-8), третьи - американцы (16-17-12). Российские спортсмены занимают четвертое место (11-15-11).

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай21121245
2Япония175830
3США16171245
4Россия11151137
5Австралия1031427
6Великобритания891128
7Южная Корея54716
8Франция49619
9Нидерланды47516
10Новая Зеландия43310
11Германия341017
12Канада34512
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия281424
16Швейцария2349
17Венгрия2226
18Словения2114
19Косово2002
20Бразилия1348
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24Испания1225
25ЮАР1203
25Гонконг1203
27Австрия1135
28Сербия1124
29Тунис1102
29Норвегия1102
29Словакия1102
32Швеция1102
33Турция1023
34Эстония1012
34Узбекистан1012
34Ирландия1012
34Фиджи1012
38Иран1001
38Таиланд1001
38Эквадор1001
38Филиппины1001
38Бермудские острова1001
38Латвия1001
38Греция1001
38Эфиопия1001
38Белоруссия1001
47Колумбия0213
48Монголия0123
48Индонезия0123
50Бельгия0112
50Дания0112
50Куба0112
50Уганда0112
50Сан-Марино0112
55Болгария0101
55Индия0101
55Туркмения0101
55Доминиканская республика0101
55Иордания0101
55Северная Македония0101
55Польша0101
55Венесуэла0101
63Украина0055
64Казахстан0033
65Израиль0022
65Египет0022
65Мексика0022
68Азербайджан0011
68Аргентина0011
68Кувейт0011
68Кот-д'Ивуар0011
68Финляндия0011
68Португалия0011
68Малайзия0011

 

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