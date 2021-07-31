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XXXII летние Олимпийские игры

Польские бегуны завоевали золотые медали Олимпиады в смешанной эстафете 4х400 м

Второе место заняла команда Доминиканской Республики, третьими к финишу пришли бегуны из США
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Бегуны из Польши стали первыми в смешанной эстафете 4х400 метров на Олимпийских играх.

Польские спортсмены показали результат 3 минуты 9,87 секунды, установив олимпийский рекорд.

Второе место с национальным рекордом заняла команда Доминиканской Республики (3.10,21), третьими к финишу пришли американцы (3.10,22).

Польские спортсмены завоевали первую золотую медаль на текущих Играх, также в активе команды одна серебряная награда. Первое место в медальном зачете занимает команда Китая (21-12-12), на втором месте расположились японцы (17-5-8), на третьем - американцы (16-17-13). Российская команда занимает четвертую строчку (11-15-11).

Смешанная эстафета 4х400 м впервые представлена на Олимпийских играх.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай21121245
2Япония175830
3США16171346
4Россия11151137
5Австралия1031427
6Великобритания891128
7Южная Корея54716
8Франция49619
9Нидерланды47516
10Новая Зеландия43310
11Германия341017
12Канада34512
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия281424
16Швейцария2349
17Венгрия2226
18Словения2114
19Косово2002
20Бразилия1348
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24Испания1225
25ЮАР1203
25Гонконг1203
27Австрия1135
28Сербия1124
29Тунис1102
29Норвегия1102
29Словакия1102
32Швеция1102
32Польша1101
34Турция1023
35Эстония1012
35Узбекистан1012
35Ирландия1012
35Фиджи1012
39Иран1001
39Таиланд1001
39Эквадор1001
39Филиппины1001
39Бермудские острова1001
39Латвия1001
39Греция1001
39Эфиопия1001
39Белоруссия1001
48Колумбия0213
49Доминиканская республика0201
50Монголия0123
50Индонезия0123
52Бельгия0112
52Дания0112
52Куба0112
52Уганда0112
52Сан-Марино0112
57Болгария0101
57Индия0101
57Туркмения0101
57Иордания0101
57Северная Македония0101
57Венесуэла0101
63Украина0055
64Казахстан0033
65Израиль0022
65Египет0022
65Мексика0022
68Азербайджан0011
68Аргентина0011
68Кувейт0011
68Кот-д'Ивуар0011
68Финляндия0011
68Португалия0011
68Малайзия0011

 

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