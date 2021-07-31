Польские бегуны завоевали золотые медали Олимпиады в смешанной эстафете 4х400 м

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Бегуны из Польши стали первыми в смешанной эстафете 4х400 метров на Олимпийских играх.

Польские спортсмены показали результат 3 минуты 9,87 секунды, установив олимпийский рекорд.

Второе место с национальным рекордом заняла команда Доминиканской Республики (3.10,21), третьими к финишу пришли американцы (3.10,22).

Польские спортсмены завоевали первую золотую медаль на текущих Играх, также в активе команды одна серебряная награда. Первое место в медальном зачете занимает команда Китая (21-12-12), на втором месте расположились японцы (17-5-8), на третьем - американцы (16-17-13). Российская команда занимает четвертую строчку (11-15-11).

Смешанная эстафета 4х400 м впервые представлена на Олимпийских играх.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.