Польские бегуны завоевали золотые медали Олимпиады в смешанной эстафете 4х400 м

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Бегуны из Польши стали первыми в смешанной эстафете 4х400 метров на Олимпийских играх.
Польские спортсмены показали результат 3 минуты 9,87 секунды, установив олимпийский рекорд.
Второе место с национальным рекордом заняла команда Доминиканской Республики (3.10,21), третьими к финишу пришли американцы (3.10,22).
Польские спортсмены завоевали первую золотую медаль на текущих Играх, также в активе команды одна серебряная награда. Первое место в медальном зачете занимает команда Китая (21-12-12), на втором месте расположились японцы (17-5-8), на третьем - американцы (16-17-13). Российская команда занимает четвертую строчку (11-15-11).
Смешанная эстафета 4х400 м впервые представлена на Олимпийских играх.
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|21
|12
|12
|45
|2
|Япония
|17
|5
|8
|30
|3
|США
|16
|17
|13
|46
|4
|Россия
|11
|15
|11
|37
|5
|Австралия
|10
|3
|14
|27
|6
|Великобритания
|8
|9
|11
|28
|7
|Южная Корея
|5
|4
|7
|16
|8
|Франция
|4
|9
|6
|19
|9
|Нидерланды
|4
|7
|5
|16
|10
|Новая Зеландия
|4
|3
|3
|10
|11
|Германия
|3
|4
|10
|17
|12
|Канада
|3
|4
|5
|12
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|8
|14
|24
|16
|Швейцария
|2
|3
|4
|9
|17
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|18
|Словения
|2
|1
|1
|4
|19
|Косово
|2
|0
|0
|2
|20
|Бразилия
|1
|3
|4
|8
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Грузия
|1
|3
|0
|4
|23
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
|Испания
|1
|2
|2
|5
|25
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|27
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|28
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|29
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|29
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|29
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|32
|Швеция
|1
|1
|0
|2
|32
|Польша
|1
|1
|0
|1
|34
|Турция
|1
|0
|2
|3
|35
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|35
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|35
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|35
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|39
|Иран
|1
|0
|0
|1
|39
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|39
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|39
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|39
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|39
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|39
|Греция
|1
|0
|0
|1
|39
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|39
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|48
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|49
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|1
|50
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|50
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|52
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|52
|Дания
|0
|1
|1
|2
|52
|Куба
|0
|1
|1
|2
|52
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|52
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|57
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|57
|Индия
|0
|1
|0
|1
|57
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|57
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|57
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|57
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|63
|Украина
|0
|0
|5
|5
|64
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|65
|Израиль
|0
|0
|2
|2
|65
|Египет
|0
|0
|2
|2
|65
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|68
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|68
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|68
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|68
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|68
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|68
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|68
|Малайзия
|0
|0
|1
|1