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XXXII летние Олимпийские игры

Ямайские спортсменки заняли весь пьедестал в беге на 100 м на Олимпиаде

Победу с олимпийским рекордом одержала Элейн Томпсон
Элейн Томпсон AP Photo/David J. Phillip
Описание
Элейн Томпсон
© AP Photo/David J. Phillip

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Элейн Томпсон из Ямайки победила в беге на 100 метров на Олимпийских играх в Токио.

Она установила новый олимпийский рекорд (10,61 секунды), второе и третье место заняли ее соотечественницы Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (10,74) и Шерика Джексон (10,76).

Томпсон 29 лет, она стала трехкратной олимпийской чемпионкой, на олимпиаде 2016 года спортсменка одержала победы на дистанциях 100 и 200 метров. Также она является чемпионкой мира (2015).

Сборная Ямайки завоевала первые медали на Олимпиаде в Токио. Лидирует в медальном зачете команда Китая, в активе которой 21 золотая, 13 серебряных и 12 бронзовых наград, вторыми идут японцы (17-5-8), третьими - американцы (16-17-13). Российские спортсмены занимают четвертое место (11-15-11).

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай21131246
2Япония175830
3США16171346
4Россия11151137
5Австралия1031427
6Великобритания891128
7Южная Корея54716
8Франция49619
9Нидерланды47516
10Новая Зеландия43310
11Германия341017
12Канада34512
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия281424
16Швейцария2349
17Тайвань2237
18Венгрия2226
19Словения2114
20Косово2002
21Бразилия1348
22Грузия1315
23Румыния1304
24Испания1225
25ЮАР1203
25Гонконг1203
27Австрия1135
28Сербия1124
29Ямайка1113
30Тунис1102
30Норвегия1102
30Словакия1102
30Швеция1102
30Польша1101
35Турция1023
36Эстония1012
36Узбекистан1012
36Ирландия1012
36Фиджи1012
40Иран1001
40Таиланд1001
40Эквадор1001
40Филиппины1001
40Бермудские острова1001
40Латвия1001
40Греция1001
40Эфиопия1001
40Белоруссия1001
40Катар1000
50Колумбия0213
51Доминиканская республика0201
51Венесуэла0202
53Монголия0123
53Индонезия0123
55Бельгия0112
55Дания0112
55Куба0112
55Уганда0112
55Сан-Марино0112
60Болгария0101
60Индия0101
60Туркмения0101
60Иордания0101
60Северная Македония0101
65Украина0055
66Казахстан0033
67Израиль0022
67Египет0022
67Мексика0022
70Азербайджан0011
70Аргентина0011
70Кувейт0011
70Кот-д'Ивуар0011
70Финляндия0011
70Португалия0011
70Малайзия0011

 

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