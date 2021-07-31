Ямайские спортсменки заняли весь пьедестал в беге на 100 м на Олимпиаде

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Элейн Томпсон из Ямайки победила в беге на 100 метров на Олимпийских играх в Токио.

Она установила новый олимпийский рекорд (10,61 секунды), второе и третье место заняли ее соотечественницы Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (10,74) и Шерика Джексон (10,76).

Томпсон 29 лет, она стала трехкратной олимпийской чемпионкой, на олимпиаде 2016 года спортсменка одержала победы на дистанциях 100 и 200 метров. Также она является чемпионкой мира (2015).

Сборная Ямайки завоевала первые медали на Олимпиаде в Токио. Лидирует в медальном зачете команда Китая, в активе которой 21 золотая, 13 серебряных и 12 бронзовых наград, вторыми идут японцы (17-5-8), третьими - американцы (16-17-13). Российские спортсмены занимают четвертое место (11-15-11).

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.