Ямайские спортсменки заняли весь пьедестал в беге на 100 м на Олимпиаде

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Элейн Томпсон из Ямайки победила в беге на 100 метров на Олимпийских играх в Токио.
Она установила новый олимпийский рекорд (10,61 секунды), второе и третье место заняли ее соотечественницы Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (10,74) и Шерика Джексон (10,76).
Томпсон 29 лет, она стала трехкратной олимпийской чемпионкой, на олимпиаде 2016 года спортсменка одержала победы на дистанциях 100 и 200 метров. Также она является чемпионкой мира (2015).
Сборная Ямайки завоевала первые медали на Олимпиаде в Токио. Лидирует в медальном зачете команда Китая, в активе которой 21 золотая, 13 серебряных и 12 бронзовых наград, вторыми идут японцы (17-5-8), третьими - американцы (16-17-13). Российские спортсмены занимают четвертое место (11-15-11).
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|21
|13
|12
|46
|2
|Япония
|17
|5
|8
|30
|3
|США
|16
|17
|13
|46
|4
|Россия
|11
|15
|11
|37
|5
|Австралия
|10
|3
|14
|27
|6
|Великобритания
|8
|9
|11
|28
|7
|Южная Корея
|5
|4
|7
|16
|8
|Франция
|4
|9
|6
|19
|9
|Нидерланды
|4
|7
|5
|16
|10
|Новая Зеландия
|4
|3
|3
|10
|11
|Германия
|3
|4
|10
|17
|12
|Канада
|3
|4
|5
|12
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|8
|14
|24
|16
|Швейцария
|2
|3
|4
|9
|17
|Тайвань
|2
|2
|3
|7
|18
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|19
|Словения
|2
|1
|1
|4
|20
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Бразилия
|1
|3
|4
|8
|22
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|23
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|24
|Испания
|1
|2
|2
|5
|25
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|27
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|28
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|29
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|30
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|30
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|30
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|30
|Швеция
|1
|1
|0
|2
|30
|Польша
|1
|1
|0
|1
|35
|Турция
|1
|0
|2
|3
|36
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|36
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|36
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|36
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|40
|Иран
|1
|0
|0
|1
|40
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|40
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|40
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|40
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|40
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|40
|Греция
|1
|0
|0
|1
|40
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|40
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|40
|Катар
|1
|0
|0
|0
|50
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|51
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|1
|51
|Венесуэла
|0
|2
|0
|2
|53
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|53
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|55
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|55
|Дания
|0
|1
|1
|2
|55
|Куба
|0
|1
|1
|2
|55
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|55
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|60
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|60
|Индия
|0
|1
|0
|1
|60
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|60
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|60
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|65
|Украина
|0
|0
|5
|5
|66
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|67
|Израиль
|0
|0
|2
|2
|67
|Египет
|0
|0
|2
|2
|67
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|70
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|70
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|70
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|70
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|70
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|70
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|70
|Малайзия
|0
|0
|1
|1