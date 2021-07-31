Линьчи Ван и Ян Ли из Тайваня стали олимпийскими чемпионами по бадминтону в паре

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Линьчи Ван и Ян Ли из Тайваня обыграли китайцев Цзюньхой Ли и Чэньюй Лю в финале олимпийского турнира по бадминтону в мужском парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 21:18, 21:12. Линьчи Ван и Ян Ли завоевали первую в истории олимпийскую награду для сборной Тайваня в бадминтоне. Обладателями бронзовых наград стали представители Малайзии Аарон Чья и Ик Вуй Со. Эта медаль стала первой для Тайваня в бадминтоне на Олимпийских играх.

Россияне Иван Созонов и Владимир Иванов заняли третье место на групповом этапе, не сумев выйти в плей-офф.

Тайваньские спортсмены завоевали вторую золотую медаль на Играх, в активе команды также две серебряные и три бронзовые награды, в общем зачете сборная Тайваня идет на 17-й строчке. Лидируют китайские спортсмены (21-13-12), второе место занимают японцы (17-5-8), третье - американцы (16-17-12). Российская команда идет на четвертом месте (11-15-11).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.