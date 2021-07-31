Сборная США по баскетболу обыграла чехов и вышла в плей-офф олимпийского турнира

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Мужская сборная США по баскетболу со счетом 119:84 обыграла команду Чехии и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.

Лучшим игроком в составе американской команды стал легкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 27 очков. У чехов больше всего очков в активе легкого форварда Блейка Шилба (17).

В другом матче группы A сборная Франции одержала победу над иранцами со счетом 79:62. После трех туров первое место заняла сборная Франции (6 очков), американцы - вторые (5 очков). Сборная Чехии набрала четыре очка и занимает второе место в рейтинге команд, ставших третьими.

В заключительном туре группы B сборная Италии обыграла нигерийских баскетболистов со счетом 80:71, австралийцы были сильнее немцев - 89:76. После трех туров сборная Австралии заняла первое место с шестью очками, второе место заняли итальянцы (5 очков). Сборная Германии идет третьей и занимает первую позицию в рейтинге команд, занявших третье место.

Матчи третьего тура группы C пройдут 1 августа, сборная Испании сыграет со словенцами, аргентинские баскетболисты - с японцами.

В четвертьфинал выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также две лучшие команды из занявших третьи места. Сборная России не принимает участия в турнире. Финал состоится 7 августа.