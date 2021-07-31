Британец Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Венгрии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходят на автодроме "Хунгароринг".

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 15,419 секунды. Второй результат показал финн Валттери Боттас (+0,315), также представляющий "Мерседес". Третьим стал пилот "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен (+0,421).

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин будет стартовать в гонке с предпоследнего, 19-го места. Его партнер по команде немец Мик Шумахер разбил свой болид в заключительной тренировочной сессии и будет стартовать с 20-го места, так как механики не успели восстановить машину до старта квалификации.

Второй сегмент квалификации был приостановлен из-за аварии пилота "Ферррари" испанца Карлоса Сайнса - младшего.

Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск.