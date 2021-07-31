Белинда Бенчич из Швейцарии стала олимпийской чемпионкой по теннису

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову в финальном матче олимпийского турнира.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:3 в пользу 24-летней швейцарки, посеянной под девятым номером. Ранее швейцарские и чешские теннисистки ни разу в истории Игр не становились медалистками в одиночном разряде. Обладательницей бронзовой награды стала украинка Элина Свитолина.

В турнире принимали участие четыре российские теннисистки: Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Дальше всех по турнирной сетке продвинулась Павлюченкова, которая в четвертьфинальном матче уступила Бенчич.

Бенчич занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка является обладательницей четырех титулов под эгидой организации. Лучшим результатом швейцарки на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году.

Вондроушовой 22 года, она располагается на 42-й строчке рейтинга WTA, выиграв один турнир под эгидой организации. В 2019 году она дошла до финала Открытого чемпионата Франции.

Медальный зачет

Сборная Швейцарии занимает 13-е место в медальном зачете. В активе команды 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

На первой строчке в медальном зачете идет команда Китая (21 золотая, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей), на второй - японцы (17-5-8), на третьей - американцы (16-17-13). Российские спортсмены расположились на четвертой строчке (11-15-11).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.