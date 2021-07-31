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Футбол в России

Футболист "Локомотива" Крыховяк не попал в заявку на матч с ЦСКА

Ранее сообщалось, что польский полузащитник попрощался с партнерами и согласовал условия соглашения с "Краснодаром"
Гжегож Крыховяк Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Гжегож Крыховяк
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Польский полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Гжегож Крыховяк остался вне заявки на матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Матч между ЦСКА и "Локомотивом" состоится в субботу в Москве на "ВЭБ-Арене". Начало игры - в 20:00 мск.

30 июля портал "Чемпионат" сообщил, что Крыховяк попрощался с партнерами по "Локомотиву". На следующий день польский портал Meczyki объявил о том, что игрок согласовал условия личного контракта с "Краснодаром", который будет рассчитан до конца сезона-2023/24. По неофициальной информации, сумма трансфера 31-летнего полузащитника может составить €1,5 млн.

Крыховяк выступает за "Локомотив" с 2018 года. В прошедшем сезоне поляк принял участие в 35 играх за железнодорожников в различных турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Крыховяк является двукратным обладателем Кубка России (2019, 2021), а также победителем Суперкубка России (2019).

Теги
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