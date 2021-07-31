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Футбол в России

"Динамо" обыграло "Уфу" в чемпионате России, пропустив два гола в большинстве

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу бело-голубых

УФА, 31 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 3:2 обыграл "Уфу" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Уфе, на стадионе могли присутствовать не более 1 тыс. зрителей.

В первом тайме в ворота "Уфы" были назначены два пенальти - на 32-й и 41-й минутах. Оба одиннадцатиметровых удара реализовал полузащитник "Динамо" Даниил Фомин, выступавший за "Уфу" в сезоне-2019/20. В составе "Уфы" дубль оформил Хамид Агаларов, он отличился на 81-й и 86-й минутах. Окончательный счет на 89-й минуте установил Себастьян Шиманьский.

Оба гола "Уфа" забила в меньшинстве. На 75-й минуте с поля был удален полузащитник уфимцев Руслан Фищенко, вышедший на замену на 56-й минуте. На 74-й минуте он получил первую желтую карточку за подножку, а через минуту главный судья матча Алексей Сухой показал ему вторую желтую карточку за игру рукой.

"Динамо" одержало вторую победу в двух матчах нового сезона РПЛ и с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Уфа" потерпела второе поражение и, не имея очков в активе, идет 11-й.

В следующем туре оба клуба проведут домашние матчи с московскими командами: "Уфа" 6 августа сыграет с "Локомотивом", "Динамо" 8 августа примет ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Рубин22004-06
2Динамо22005-26
3Краснодар11003-03
4Зенит11003-13
5Локомотив11003-13
6Ахмат11002-13
7ЦСКА11001-03
8Нижний Новгород11001-03
9Спартак21011-13
10Сочи10010-10
11Уфа20022-40
12Химки10011-30
13Крылья Советов20021-30
14Ростов10010-20
15Урал10010-30
16Арсенал20021-60

 

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