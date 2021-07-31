"Динамо" обыграло "Уфу" в чемпионате России, пропустив два гола в большинстве

УФА, 31 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 3:2 обыграл "Уфу" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Уфе, на стадионе могли присутствовать не более 1 тыс. зрителей.
В первом тайме в ворота "Уфы" были назначены два пенальти - на 32-й и 41-й минутах. Оба одиннадцатиметровых удара реализовал полузащитник "Динамо" Даниил Фомин, выступавший за "Уфу" в сезоне-2019/20. В составе "Уфы" дубль оформил Хамид Агаларов, он отличился на 81-й и 86-й минутах. Окончательный счет на 89-й минуте установил Себастьян Шиманьский.
Оба гола "Уфа" забила в меньшинстве. На 75-й минуте с поля был удален полузащитник уфимцев Руслан Фищенко, вышедший на замену на 56-й минуте. На 74-й минуте он получил первую желтую карточку за подножку, а через минуту главный судья матча Алексей Сухой показал ему вторую желтую карточку за игру рукой.
"Динамо" одержало вторую победу в двух матчах нового сезона РПЛ и с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Уфа" потерпела второе поражение и, не имея очков в активе, идет 11-й.
В следующем туре оба клуба проведут домашние матчи с московскими командами: "Уфа" 6 августа сыграет с "Локомотивом", "Динамо" 8 августа примет ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Рубин
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|4
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|6
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|10
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|11
|Уфа
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|12
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|13
|Крылья Советов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|14
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16
|Арсенал
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0