Бывший тренер сборной России Адвокат возглавил команду Ирака по футболу

ТАСС, 31 июля. Бывший главный тренер санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Дик Адвокат возглавил команду Ирака по футболу. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Последним клубом, в котором работал Адвокат, был нидерландский "Фейенорд". Специалист работал в роттердамском клубе с 2019 по 2021 год. Ранее Адвокат возглавлял сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии и Сербии, нидерландские клубы ПСВ, АЗ, "Спарту" и "Утрехт", английский "Сандерленд" и турецкий "Фенербахче". С ПСВ Адвокат становился чемпионом, обладателем кубка и трижды - Суперкубка Нидерландов, с "Рейнджерс" специалист по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Шотландии.

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял петербургский "Зенит", с которым по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год работал главным тренером сборной России и вышел с ней на чемпионат Европы - 2012, где россияне выбыли из борьбы после группового этапа.