Газизов: "Динамо" незаслуженно победило "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московское "Динамо" не по делу одержало победу над "Уфой" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского футбольного клуба Шамиль Газизов.

В субботу "Уфа" на своем поле проиграла "Динамо" со счетом 2:3. В первом тайме в ворота "Уфы" были назначены два пенальти после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) - на 32-й и 41-й минутах, оба одиннадцатиметровых удара реализовал полузащитник "Динамо" Даниил Фомин, выступавший за "Уфу" в сезоне-2019/20.

"Динамо" выиграло, но я не скажу, что по делу, однако это три очка, - сказал Газизов. - После счета 2:2 игроки "Уфы" не чувствовали, что матч уже завершится вничью, я думаю, что они играли дальше, пытались, наверное, в открытой футбол поиграть, допустили ошибку. Не было заметно игры "Уфы" в атаке до первого гола? Честно говоря, я и у "Динамо" ее не видел, так как два пенальти было".

"Видел, что назначили два пенальти, хотели третий, не поняли с чего. VAR смотрели две минуты, не понял почему, никто сегодня объяснить не может. Наверное, по первому пенальти обратимся в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Мне непонятно, как VAR вступает: играли с ЦСКА, он не вступает, а здесь делает проверку. Думаю, что подадим", - добавил собеседник агентства.

"Уфа" потерпела второе поражение подряд и, не имея очков в активе, занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" одержало вторую победу в двух матчах нового сезона и с 6 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре оба клуба проведут домашние матчи с московскими командами: "Уфа" 6 августа сыграет с "Локомотивом", "Динамо" 8 августа примет ЦСКА.