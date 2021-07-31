Николич заявил, что не готов обсуждать тему возможного ухода Крыховяка из "Локомотива"

ТАСС, 31 июля. Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич не готов обсуждать тему возможного ухода польского полузащитника Гжегожа Крыховяка из команды. Комментарий Николича приводит телеканал "Матч ТВ".

В субботу польский портал Meczyki объявил о том, что игрок согласовал условия личного контракта с "Краснодаром", который будет рассчитан до конца сезона-2023/24. По неофициальной информации, сумма трансфера 31-летнего полузащитника может составить €1,5 млн. Футболист не попал в заявку на матч второго тура чемпионата России с ЦСКА.

"Что касается Крыховяка, мы были в суперхороших отношениях, качественный футболист. Но я не готов обсуждать эту тему сегодня, сегодня тема - футбол, игра с ЦСКА. Уверен, в ближайшее время клуб сделает заявление по этому поводу", - сказал Николич.

Крыховяк выступает за "Локомотив" с 2018 года. В прошедшем сезоне поляк принял участие в 35 играх за железнодорожников в различных турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Крыховяк является двукратным обладателем Кубка России (2019, 2021), а также победителем Суперкубка России (2019).