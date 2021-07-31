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Футбол в России

Николич заявил, что не готов обсуждать тему возможного ухода Крыховяка из "Локомотива"

Ранее появилась информация, что польский футболист согласовал условия личного контракта с "Краснодаром"

ТАСС, 31 июля. Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич не готов обсуждать тему возможного ухода польского полузащитника Гжегожа Крыховяка из команды. Комментарий Николича приводит телеканал "Матч ТВ".

В субботу польский портал Meczyki объявил о том, что игрок согласовал условия личного контракта с "Краснодаром", который будет рассчитан до конца сезона-2023/24. По неофициальной информации, сумма трансфера 31-летнего полузащитника может составить €1,5 млн. Футболист не попал в заявку на матч второго тура чемпионата России с ЦСКА.

"Что касается Крыховяка, мы были в суперхороших отношениях, качественный футболист. Но я не готов обсуждать эту тему сегодня, сегодня тема - футбол, игра с ЦСКА. Уверен, в ближайшее время клуб сделает заявление по этому поводу", - сказал Николич.

Крыховяк выступает за "Локомотив" с 2018 года. В прошедшем сезоне поляк принял участие в 35 играх за железнодорожников в различных турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Крыховяк является двукратным обладателем Кубка России (2019, 2021), а также победителем Суперкубка России (2019).

Теги
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