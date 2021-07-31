Илья Сорокин заявил, что раздумывал о возвращении в КХЛ

ТАСС, 31 июля. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Айлендерс" Илья Сорокин раздумывал о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) после неудач в первых матчах за нью-йоркскую команду. Об этом голкипер заявил в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Сорокин дебютировал в НХЛ в январе 2021 года в матче против "Рейнджерс" (0:5) и пропустил пять шайб.

"Не могу сказать, что это стало ударом, но я сильно переживал по этому поводу, не о таком дебюте мечтал. С "Рейнджерс" я вообще не должен был выходить на площадку, все изменилось во время раскатки за 20 минут до вбрасывания, затем была неудача против "Нью-Джерси", хотя наша команда их до этого победила. Далее наступила пауза, это был непростой период, проскакивала мысль, что надо бы возвращаться в КХЛ. Конечно, никуда я не собирался, прекрасно понимал, что одна победа изменит мое настроение", - сказал Сорокин.

Сорокину 25 лет, ранее он выступал за новокузнецкий "Металлург" и московский ЦСКА. В составе ЦСКА голкипер стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году. В составе сборной России Сорокин стал олимпийским чемпионом в 2018 году и трижды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017, 2019).