Хоккеист Сорокин выразил надежду, что скоро договорится с "Айлендерс" о новом контракте

ТАСС, 31 июля. Российский голкипер Илья Сорокин надеется, что в ближайшее время договорится с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" о продлении контракта. Об этом он рассказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Сорокин заключил однолетний контракт с "Айлендерс" летом 2020 года.

"Есть определенные моменты в переговорах о новом контракте, которые нуждаются в обсуждении, но ничего критичного, в ближайшие пару недель, надеюсь, обо всем договоримся. Если клуб предложит не очень хорошие условия, не буду обращаться в арбитраж - зачем портить отношения с руководством? Мне кажется, что вопрос по контракту можно решить по-человечески", - сказал Сорокин.

В прошлом сезоне НХЛ Сорокин провел 22 матча в регулярном чемпионате и семь - в плей-офф.