Американский пловец Дрессел выиграл четвертую золотую медаль на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Американец Калеб Дрессел стал победителем Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.

Дрессел преодолел дистанцию за 21,07 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место занял француз Флоран Маноду (+0,48), третьим стал бразилец Бруно Фратус (0,50).

Ранее 24-летний американец на Олимпиаде завоевал золотые награды на дистанции 100 метров вольным стилем, 100 метров баттерфляем, а также в составе эстафетной команды на дистанции 4х100 метров вольным стилем. В активе Дрессела две золотые медали Олимпиады 2016 года и 13 побед на чемпионатах мира.

Маноду 30 лет, он является олимпийским чемпионом 2012 года на дистанции 50 метров вольным стилем. Завоеванная в Токио серебряная награда стала для француза третьей на Олимпиадах. 32-летний Фратус выиграл первую медаль на Олимпийских играх.

В медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует сборная Китая, завоевавшая 21 золотую, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Вторыми идут американцы (17-17-13), третьими - японцы (17-5-8). Команда России располагается на четвертой строчке (11-15-11).