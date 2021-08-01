Восемнадцать новых случаев заражения коронавирусом подтвердили на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 18 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в воскресенье на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Среди инфицированных один спортсмен. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 264.

Гендиректор оргкомитета Игр Тосиро Муто заявил в воскресенье на пресс-конференции, что текущая динамика заражений находится на ожидаемом уровне. "Число выявленных случаев инфицирования соответствует нашему прогнозу.

Ежедневно мы проводим более 30 тыс. тестов, и в случае обнаружения заражений немедленно изолируем инфицированных", - передает его слова издание "Никкан спортс". Муто также сообщил, что "на сегодняшний день один зараженный находится на госпитализации, но без тяжелых симптомов".

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.