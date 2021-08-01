Женская сборная России по плаванию заняла седьмое место в комбинированной эстафете

XXXII летние Олимпийские игры

Когуашвили прокомментировал незасчитанные баллы борца Емелина в первой схватке на Играх

Емелин победил египтянина Хейтема Махмуда в схватке в весовой категории до 60 кг со счетом 7:6

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