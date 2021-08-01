Штерев отметил, что первая схватка Воробьевой на Олимпиаде прошла не так, как хотелось

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Первая схватка российской спортсменки Натальи Воробьевой в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 76 кг прошла не так, как хотелось, но главное, что ей удалось победить. Такое мнение журналистам высказал болгарский специалист Симеон Штерев, под руководством которого российская команда готовилась к Олимпиаде.

Воробьева победила представительницу Египта Самар Хамзу и вышла в 1/4 финала, где она встретится с победительницей поединка между Айпери Медет из Кыргызстана и Эльмирой Сыздыковой из Казахстана.

"Это Олимпийские игры, тут залог большой, и у каждого перед схваткой стресс. Да, первая прошла не так, как мы хотели, но самое главное - мы выиграли, Наталья почувствовала ковер. Главное, думать вперед. Я всегда верю в них, слабых здесь нет", - сказал Штерев.

Воробьевой 30 лет, она является олимпийской чемпионкой (2012), а также серебряным призером Игр (2016). Воробьева является единственной спортсменкой в истории России, которой удалось выиграть олимпийское золото в борьбе. В ее активе две золотые (2015, 2019), одна серебряная (2013) и одна бронзовая (2014) медаль чемпионатов мира. Также Воробьева является трехкратной чемпионкой Европы.