Китаянка Гун Лицзяо завоевала золотую медаль в толкании ядра на Олимпийских играх

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Китайская легкоатлетка Гун Лицзяо заняла первое место в толкании ядра на Олимпийских играх в Токио.

Гун Лицзяо показала результат 20,58 метра, установив личный рекорд. Второе место заняла американка Рэйвен Сондерс (19,79 метра), третье - новозеландка Валери Адамс (19,62). Российские легкоатлеты не участвовали в данной дисциплине.

В медальном зачете лидирует команда Китая, завоевавшая 22 золотые, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. Второй идет команда США (19-20-13), третьей - команда Японии (17-5-8). Сборная России идет пятой, имея в активе 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.