Российские пловцы заняли четвертое место в комбинированной эстафете на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Россияне стали четвертыми в комбинированной эстафете 4x100 метров на Олимпиаде в Токио.

В составе российской команды выступали Евгений Рылов (спина), Кирилл Пригода (брасс), Андрей Минаков (баттерфляй) и Климент Колесников (вольный стиль). Победу с мировым рекордом одержала команда США. Райан Мёрфи, Майкл Эндрю, Калеб Дрессел и Зак Эппл преодолели дистанцию за 3 минуты 26,78 секунды. Второе место с европейским рекордом заняли британцы (+0,73), третьими стали итальянцы (+2,39), опередившие россиян на 0,05 секунды.

В медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует сборная Китая, завоевавшая 22 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Вторыми идут американцы (18-20-13), третьими - японцы (17-5-8). Команда России занимает пятое место (11-15-11).

Мужская комбинированная эстафета стала последним видом олимпийской программы в плавании в бассейне. 4 августа женщины разыграют медали в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. Днем позже в аналогичной дисциплине за награды поборются мужчины.

Российские пловцы завоевали в Токио две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. Две медали высшей пробы команде принес Евгений Рылов (100 и 200 метров на спине). Серебряная и бронзовая награды в активе Климента Колесникова (100 метров на спине и 100 метров вольным стилем). Еще одну серебряную медаль российские пловцы завоевали в эстафете 4х200 метров, в составе команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Рылов и Михаил Довгалюк.