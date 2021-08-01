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XXXII летние Олимпийские игры

Российские пловцы заняли четвертое место в комбинированной эстафете на Олимпиаде

Победу с мировым рекордом одержала команда США

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Россияне стали четвертыми в комбинированной эстафете 4x100 метров на Олимпиаде в Токио.

В составе российской команды выступали Евгений Рылов (спина), Кирилл Пригода (брасс), Андрей Минаков (баттерфляй) и Климент Колесников (вольный стиль). Победу с мировым рекордом одержала команда США. Райан Мёрфи, Майкл Эндрю, Калеб Дрессел и Зак Эппл преодолели дистанцию за 3 минуты 26,78 секунды. Второе место с европейским рекордом заняли британцы (+0,73), третьими стали итальянцы (+2,39), опередившие россиян на 0,05 секунды.

В медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует сборная Китая, завоевавшая 22 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Вторыми идут американцы (18-20-13), третьими - японцы (17-5-8). Команда России занимает пятое место (11-15-11).

Мужская комбинированная эстафета стала последним видом олимпийской программы в плавании в бассейне. 4 августа женщины разыграют медали в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. Днем позже в аналогичной дисциплине за награды поборются мужчины.

Российские пловцы завоевали в Токио две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. Две медали высшей пробы команде принес Евгений Рылов (100 и 200 метров на спине). Серебряная и бронзовая награды в активе Климента Колесникова (100 метров на спине и 100 метров вольным стилем). Еще одну серебряную медаль российские пловцы завоевали в эстафете 4х200 метров, в составе команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Рылов и Михаил Довгалюк.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай22131247
2США19201352
3Япония175830
4Австралия1231429
5Россия11151137
6Великобритания9101130
7Южная Корея54716
8Франция410620
9Нидерланды47516
10Новая Зеландия43411
11Германия341118
12Канада34613
13Швейцария33511
14Чехия3317
15Хорватия3126
16Италия281525
17Тайвань2237
18Венгрия2226
19Словения2114
20Косово2002
21Бразилия1359
22Грузия1315
23Румыния1304
24Испания1225
25ЮАР1203
25Гонконг1203
25Швеция1203
28Австрия1135
29Сербия1124
30Ямайка1113
31Тунис1102
31Норвегия1102
31Словакия1102
31Польша1102
35Турция1023
36Эстония1012
36Узбекистан1012
36Ирландия1012
36Фиджи1012
40Иран1001
40Таиланд1001
40Эквадор1001
40Филиппины1001
40Бермудские острова1001
40Латвия1001
40Греция1001
40Эфиопия1001
40Белоруссия1001
40Катар1001
50Колумбия0213
51Доминиканская республика0202
51Венесуэла0202
53Украина0156
54Дания0123
54Монголия0123
54Индонезия0123
57Бельгия0112
57Куба0112
57Уганда0112
57Сан-Марино0112
61Болгария0101
61Индия0101
61Туркмения0101
61Иордания0101
61Северная Македония0101
66Казахстан0033
67Израиль0022
67Египет0022
67Мексика0022
70Азербайджан0011
70Аргентина0011
70Кувейт0011
70Кот-д'Ивуар0011
70Финляндия0011
70Португалия0011
70Малайзия0011

 

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