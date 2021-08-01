Российские пловцы заняли четвертое место в комбинированной эстафете на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Россияне стали четвертыми в комбинированной эстафете 4x100 метров на Олимпиаде в Токио.
В составе российской команды выступали Евгений Рылов (спина), Кирилл Пригода (брасс), Андрей Минаков (баттерфляй) и Климент Колесников (вольный стиль). Победу с мировым рекордом одержала команда США. Райан Мёрфи, Майкл Эндрю, Калеб Дрессел и Зак Эппл преодолели дистанцию за 3 минуты 26,78 секунды. Второе место с европейским рекордом заняли британцы (+0,73), третьими стали итальянцы (+2,39), опередившие россиян на 0,05 секунды.
В медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует сборная Китая, завоевавшая 22 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Вторыми идут американцы (18-20-13), третьими - японцы (17-5-8). Команда России занимает пятое место (11-15-11).
Мужская комбинированная эстафета стала последним видом олимпийской программы в плавании в бассейне. 4 августа женщины разыграют медали в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. Днем позже в аналогичной дисциплине за награды поборются мужчины.
Российские пловцы завоевали в Токио две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. Две медали высшей пробы команде принес Евгений Рылов (100 и 200 метров на спине). Серебряная и бронзовая награды в активе Климента Колесникова (100 метров на спине и 100 метров вольным стилем). Еще одну серебряную медаль российские пловцы завоевали в эстафете 4х200 метров, в составе команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Рылов и Михаил Довгалюк.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|22
|13
|12
|47
|2
|США
|19
|20
|13
|52
|3
|Япония
|17
|5
|8
|30
|4
|Австралия
|12
|3
|14
|29
|5
|Россия
|11
|15
|11
|37
|6
|Великобритания
|9
|10
|11
|30
|7
|Южная Корея
|5
|4
|7
|16
|8
|Франция
|4
|10
|6
|20
|9
|Нидерланды
|4
|7
|5
|16
|10
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|11
|Германия
|3
|4
|11
|18
|12
|Канада
|3
|4
|6
|13
|13
|Швейцария
|3
|3
|5
|11
|14
|Чехия
|3
|3
|1
|7
|15
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|16
|Италия
|2
|8
|15
|25
|17
|Тайвань
|2
|2
|3
|7
|18
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|19
|Словения
|2
|1
|1
|4
|20
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Бразилия
|1
|3
|5
|9
|22
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|23
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|24
|Испания
|1
|2
|2
|5
|25
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|25
|Швеция
|1
|2
|0
|3
|28
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|29
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|30
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|31
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|31
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|31
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|31
|Польша
|1
|1
|0
|2
|35
|Турция
|1
|0
|2
|3
|36
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|36
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|36
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|36
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|40
|Иран
|1
|0
|0
|1
|40
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|40
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|40
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|40
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|40
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|40
|Греция
|1
|0
|0
|1
|40
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|40
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|40
|Катар
|1
|0
|0
|1
|50
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|51
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|51
|Венесуэла
|0
|2
|0
|2
|53
|Украина
|0
|1
|5
|6
|54
|Дания
|0
|1
|2
|3
|54
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|54
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|57
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|57
|Куба
|0
|1
|1
|2
|57
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|57
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|61
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|61
|Индия
|0
|1
|0
|1
|61
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|61
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|61
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|66
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|67
|Израиль
|0
|0
|2
|2
|67
|Египет
|0
|0
|2
|2
|67
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|70
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|70
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|70
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|70
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|70
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|70
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|70
|Малайзия
|0
|0
|1
|1