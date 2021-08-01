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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянин Семенов вышел в четвертьфинал олимпийского турнира по греко-римской борьбе

В 1/8 финала спортсмен победил представителя Египта Абделатифа Мохамеда

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Семенов победил представителя Египта Абделатифа Мохамеда в 1/8 финала олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг со счетом 3:1.

В четвертьфинале он встретится с представителем Грузии Якобом Каджая.

Семенову 25 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. В 2018 году россиянин стал чемпионом мира. Также Семенов является серебряным призером Европейских игр, бронзовым призером чемпионата Европы и победителем Кубка мира.

Четвертьфиналы пройдут позднее в воскресенье. Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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