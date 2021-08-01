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XXXII летние Олимпийские игры

Российский райдер Посадских заявила, что у нее нет травмы после падения на Олимпиаде

В финале спортсменка заняла последнее, девятое место
Елизавета Посадских Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Елизавета Посадских
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский райдер Елизавета Посадских не получила серьезных травм после падения в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпийских играх в Токио. Об этом спортсменка сообщила журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

В финале Посадских заняла последнее, девятое место, не сумев завершить вторую попытку из-за падения.

"Я в порядке, немного отбила себе спину и слегка ударилась головой, думаю, мне нужно просто немного отдохнуть, - сказала Посадских. - Хотела продолжить свою попытку, но это было невозможно - надо было убедиться, что все в порядке. Меня уже проверили [врачи], быстро и ответственно".

Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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