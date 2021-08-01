Россиянин Емелин вышел в четвертьфинал олимпийского турнира по греко-римской борьбе

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Емелин победил представителя Египта Хайтема Махмуда в 1/8 финала олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг со счетом 7:6.

В четвертьфинале он встретится с Луисом Альбертом Орта Санчесом из Кубы.

Емелину 26 лет, он является чемпионом мира (2018), а также серебряным призером мирового первенства (2019). На его счету две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы.

Четвертьфиналы пройдут позднее в воскресенье. Олимпиада завершится 8 августа.