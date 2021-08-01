Магомедшарипов ответил на обвинения американского бойца в адрес российских олимпийцев

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Боец ММА Хасан Магомедшарипов считает, что обвинения со стороны американца Джонатана Кироса в адрес российских участников Олимпиады в Токио являются бездоказательными. Об этом российский боец заявил на пресс-конференции.

В ночь на 1 августа Магомедшарипов победил Кироса на турнире Bellator в США техническим нокаутом во втором раунде. Кирос до поединка назвал российских олимпийцев в Токио "читерами".

"Он говорил о допинге у россиян на Олимпиаде? Какой допинг? Если бы я знал, что он так говорит, это никак бы не поменяло моего поведения. Каждый может говорить все, что хочет, это его право", - сказал Магомедшарипов.

"Но у него нет никаких доказательств", - добавил боец.

На Играх в Токио пловец Райан Мёрфи назвал заплыв, в котором участвовал россиянин Евгений Рылов, нечистым. Впоследствии Мёрфи извинился.

В минувшую среду российский теннисист Даниил Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить чилийского журналиста Себастьяна Намиаса, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Позднее чилиец рассказал ТАСС, что его вопрос был безобидным и он не говорил о мошенничестве. В четверг российская делегация попросила оргкомитет Олимпийских игр в Токио расследовать инцидент.