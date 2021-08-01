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XXXII летние Олимпийские игры

Когуашвили прокомментировал незасчитанные баллы борца Емелина в первой схватке на Играх

Емелин победил египтянина Хейтема Махмуда в схватке в весовой категории до 60 кг со счетом 7:6
Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили считает, что победа россиянина Сергея Емелина в первой схватке на Олимпиаде важнее, чем незасчитанные судьями баллы. Об этом он сообщил журналистам после победы россиянина в первом круге.

Емелин победил египтянина Хейтема Махмуда в схватке в весовой категории до 60 кг со счетом 7:6. По ходу поединка россиянин сделал четыре наката, благодаря чему мог выиграть схватку досрочно. Однако команда соперника попросила челлендж, в результате пересмотра действий россиянину не только не присудили баллов, но и дали два очка сопернику за зацеп.

"Легких прогулок не будет, но это Олимпиада, у всех здесь так, - сказал Когуашвили. - Что было со счетом? Емелин выиграл, сейчас это главное".

Следующую схватку россиянин проведет с кубинцем Луисом Альбертом Орта Санчесом.

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