Мамиашвили прокомментировал поражение борца Воробьевой в четвертьфинале Олимпиады

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Россиянка Наталья Воробьева в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе проиграла сильной и более мотивированной сопернице. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Воробьева уступила представительнице Киргизии Айпери Медет в весовой категории до 76 кг со счетом 0:12.

"Она проиграла сильной и более мотивированной сопернице, - считает Мамиашвили. - В принципе Наташа могла бороться, хорошо готовилась. Но настрой Айпери Медет, чемпионки мира по молодежи, был очень серьезным. Поболеем теперь за нее, чтобы Наталья продолжила борьбу".

В случае победы Медет над следующей соперницей россиянка получит возможность продолжить борьбу за место в утешительном раунде.

Воробьевой 30 лет, она является олимпийской чемпионкой (2012), а также серебряным призером Игр (2016). В ее активе две золотые (2015, 2019), одна серебряная (2013) и одна бронзовая (2014) медаль чемпионатов мира. Также Воробьева является трехкратной чемпионкой Европы.

С дебюта женских соревнований по вольной борьбе на Олимпийских играх в 2004 году российские спортсменки завоевали семь медалей. Воробьева является единственной российской спортсменкой, которой удалось выиграть олимпийское золото в борьбе.