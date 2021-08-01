Боксер Хатаев не согласен с решением судей в полуфинале турнира на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Боксер Имам Хатаев, ставший в воскресенье бронзовым призером Олимпийских игр в Токио после поражения в полуфинале от Бенджамина Уиттакера из Великобритании, не согласен с решением судей. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

"Я сделал все, что мог. Я считаю, что я выиграл этот бой. Не согласен с решением судей. Считаю, что в третьем раунде я больше нанес ударов, а он (Уиттакер) просто бегал", - сказал Хатаев журналистам.

Полуфинальная встреча завершилась поражением россиянина раздельным решением судей (1:4). Финал в весовой категории до 81 кг у мужчин состоится 4 августа.

Хатаеву 26 лет, он является двукратным чемпионом России (2019, 2020).