Французский боксер Алиев устроил забастовку на Олимпиаде из-за несогласия с судьями

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Французский боксер Мурад Алиев устроил забастовку из-за несогласия с решением судей на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Рефери присудил Алиеву в поединке с британцем Фрэйзером Кларком поражение дисквалификацией после удара головой. После этого Алиев оскорбил судей и отказался уходить с ринга, в результате чего боксерский турнир был остановлен.

Алиев уже около часа сидит на ринге и отказывается покидать арену в знак протеста.

Алиеву 26 лет, он родился в Москве. В возрасте 6 лет переехал во Францию, сборную которой представляет. Он является чемпионом Франции и серебряным призером Европейских игр в Минске.