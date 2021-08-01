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XXXII летние Олимпийские игры

Французский боксер Алиев устроил забастовку на Олимпиаде из-за несогласия с судьями

Спортсмен отказался уходить с ринга, в результате чего боксерский турнир был остановлен

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Французский боксер Мурад Алиев устроил забастовку из-за несогласия с решением судей на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Рефери присудил Алиеву в поединке с британцем Фрэйзером Кларком поражение дисквалификацией после удара головой. После этого Алиев оскорбил судей и отказался уходить с ринга, в результате чего боксерский турнир был остановлен.

Алиев уже около часа сидит на ринге и отказывается покидать арену в знак протеста.

Алиеву 26 лет, он родился в Москве. В возрасте 6 лет переехал во Францию, сборную которой представляет. Он является чемпионом Франции и серебряным призером Европейских игр в Минске.

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XXXII летние Олимпийские игры
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