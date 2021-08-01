Павлюченкова оценила шансы Хачанова на победу в финале олимпийского теннисного турнира

ТОКИО, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов имеет отличные шансы на победу в финале олимпийского турнира, в Токио он играет великолепно. Такое мнение ТАСС высказала российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.
Карен @karenkhachanov Хачанов на пути к золоту Олимпиады! pic.twitter.com/84js7WtrmF— Andrey Kartashov (@LeDr0n) August 1, 2021
В воскресенье Хачанов сыграет с немцем Александром Зверевым в финале одиночного мужского турнира. Позже состоится российский финал в миксте, где Елена Веснина и Аслан Карацев сыграют с Павлюченковой и Андреем Рублевым.
"Мне кажется, у него (Хачанова - прим. ТАСС) отличные шансы на победу, - сказала Павлюченкова. - На протяжение всего турнира он показывает прекрасный теннис и если будет играть, как в последних матчах, то шансов будет только больше. Будем следить и болеть за него всем сердцем".