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XXXII летние Олимпийские игры

Павлюченкова оценила шансы Хачанова на победу в финале олимпийского теннисного турнира

Соперником россиянина по решающему матчу будет немец Александр Зверев
Анастасия Павлюченкова EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH
Описание
Анастасия Павлюченкова
© EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH

ТОКИО, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов имеет отличные шансы на победу в финале олимпийского турнира, в Токио он играет великолепно. Такое мнение ТАСС высказала российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.

В воскресенье Хачанов сыграет с немцем Александром Зверевым в финале одиночного мужского турнира. Позже состоится российский финал в миксте, где Елена Веснина и Аслан Карацев сыграют с Павлюченковой и Андреем Рублевым.

"Мне кажется, у него (Хачанова - прим. ТАСС) отличные шансы на победу, - сказала Павлюченкова. - На протяжение всего турнира он показывает прекрасный теннис и если будет играть, как в последних матчах, то шансов будет только больше. Будем следить и болеть за него всем сердцем".

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