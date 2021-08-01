Павлюченкова оценила шансы Хачанова на победу в финале олимпийского теннисного турнира

ТОКИО, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов имеет отличные шансы на победу в финале олимпийского турнира, в Токио он играет великолепно. Такое мнение ТАСС высказала российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.

В воскресенье Хачанов сыграет с немцем Александром Зверевым в финале одиночного мужского турнира. Позже состоится российский финал в миксте, где Елена Веснина и Аслан Карацев сыграют с Павлюченковой и Андреем Рублевым.

"Мне кажется, у него (Хачанова - прим. ТАСС) отличные шансы на победу, - сказала Павлюченкова. - На протяжение всего турнира он показывает прекрасный теннис и если будет играть, как в последних матчах, то шансов будет только больше. Будем следить и болеть за него всем сердцем".