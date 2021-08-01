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XXXII летние Олимпийские игры

Карацев: Хачанов чувствует себя комфортно, у него прекрасные шансы на золото

В воскресенье Хачанов сыграет в финале мужского одиночного турнира против Александра Зверева из Германии
Карен Хачанов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Карен Хачанов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов чувствует себя уверенно на протяжении всего олимпийского турнира в Токио, поэтому у него прекрасные шансы на золотую медаль. Такое мнение ТАСС высказал Аслан Карацев.

В воскресенье Хачанов сыграет в финале мужского одиночного турнира против Александра Зверева из Германии. Позже на центральном корте Елена Веснина и Аслан Карацев сыграют против Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева в финале турнира среди смешанных пар.

"Карен в Токио чувствует себя комфортно, уверенно играет на этом покрытии, так что шансы на золото в него очень серьезные. То, что у них со Зверевым равный счет личных встреч - не говорит ни о чем. Главное, что здесь он выступает здорово", - сказал Карацев.

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