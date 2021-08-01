Макрогузова и Холомина не вышли в 1/4 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина проиграли латвийскому дуэту Тина Граудиня / Анастасия Кравченок в матче 1/8 финала турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Токио.

Макгрогузова и Холомина уступили со счетом 21:16, 17:21, 13:15. На групповом этапе россиянки не потерпели ни одного поражения.

Макрогузова и Холомина являются бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и двукратными серебряными призерами молодежного чемпионата мира (2016, 2017).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.