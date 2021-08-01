Поздняков: экспертный совет Федерации дзюдо России даст верную оценку выступлению на Играх

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что разбираться и давать оценку выступлению российских дзюдоистов на Играх в Токио предстоит тренерскому совету и экспертам. Об этом он сообщил журналистам.

Российские дзюдоисты завоевали в Токио три бронзовые медали - их обладателями стали дебютанты Олимпийских игр Мадина Таймазова (весовая категория до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

"Да, это не тот результат, на который рассчитывала федерация, но с причинами такого результата следует разбираться экспертам, я им не являюсь, я считаю, что было бы правильно и логично дождаться заседания тренерского совета федерации и на экспертном уровне подвести итоги", - сообщил Поздняков.

На Играх в Рио-де-Жанейро российские дзюдоисты завоевали две золотые и одну бронзовую медаль, в Лондоне в 2012 году - три золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды.