{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков: экспертный совет Федерации дзюдо России даст верную оценку выступлению на Играх

По словам президента ОКР, он не является экспертом в данном виде спорта и потому не хотел бы делать преждевременных выводов
Президент ОКР Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что разбираться и давать оценку выступлению российских дзюдоистов на Играх в Токио предстоит тренерскому совету и экспертам. Об этом он сообщил журналистам.

Российские дзюдоисты завоевали в Токио три бронзовые медали - их обладателями стали дебютанты Олимпийских игр Мадина Таймазова (весовая категория до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

"Да, это не тот результат, на который рассчитывала федерация, но с причинами такого результата следует разбираться экспертам, я им не являюсь, я считаю, что было бы правильно и логично дождаться заседания тренерского совета федерации и на экспертном уровне подвести итоги", - сообщил Поздняков.

На Играх в Рио-де-Жанейро российские дзюдоисты завоевали две золотые и одну бронзовую медаль, в Лондоне в 2012 году - три золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Поздняков: причиной нападок на российских спортсменов стали их результаты на Олимпиаде
Ранее президент Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт в открытом письме назвал фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта
Поздняков: причиной нападок на российских спортсменов стали их результаты на Олимпиаде
Читать полностью