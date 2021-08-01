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XXXII летние Олимпийские игры

Боксер Алиев отказался извиняться за оскорбление судей и забастовку на Олимпиаде

Французский спортсмен заявил, что это было результатом эмоционального всплеска из-за несправедливой, по его мнению, дисквалификации
Мурад Алиев EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT
Описание
Мурад Алиев
© EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Французский боксер Мурад Алиев отказался извиняться за оскорбление судей и поведение после боя на Олимпийских играх в Токио. Об этом он заявил журналистам.

Алиев в воскресенье проиграл британцу Фрэйзеру Кларку в четвертьфинале Олимпийских игр. Рефери посчитал, что французский боксер ударил соперника головой, и присудил ему поражение. После этого Алиев оскорблял судей и устроил забастовку, отказавшись покидать ринг.

"С чего бы я должен это делать? Это эмоции, меня незаконно признали проигравшим. Я не нарушал правил, мог выйти в полуфинал, и тут такое решение! Конечно, я был недоволен после этого, я проявил эмоции, мы даже собирались подать протест", - сказал Алиев.

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