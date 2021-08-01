Российские волейболисты встретятся с канадцами в четвертьфинале олимпийского турнира

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Туниса в заключительном туре группового этапа Олимпийских игр в Токио и заняла первое место в группе B.

Матч закончился со счетом 3-0 (25:20, 25:22, 25:16) в пользу россиян.

В другом матче заключительного тура группы B команда Бразилии победила французов (3-2). В группе А сборная Польши обыграла канадцев (3-0).

Сборная Канады гарантировала себе четвертое место в группе.

Ранее российские волейболисты победой над бразильцами (3-0) обеспечили себе досрочный выход в плей-офф. Сборная России набрала 12 очков. На групповом этапе российские волейболисты также победили аргентинцев (3-1) и американцев (3-1) и проиграли сборной Франции (1-3).

Финал мужского волейбольного турнира состоится 7 августа.