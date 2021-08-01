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XXXII летние Олимпийские игры

Австралиец Уирн стал олимпийским чемпионом в парусном спорте в классе "лазер"

Серебро выиграл представитель Хорватии, бронзу - спортсмен из Норвегии
Мэттью Уирн EPA-EFE/CJ GUNTHER
Описание
Мэттью Уирн
© EPA-EFE/CJ GUNTHER

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Австралийский спортсмен Мэттью Уирн выиграл золото в парусном спорте в классе "лазер" на Олимпийских играх в Токио.

Второе место занял представитель Хорватии Тончи Стипанович, третье - норвежец Герман Томасгор.

В женском соревновании в классе "лазер-радиал" золото завоевала датчанка Анне-Мари Риндом, серебро - представительница Швеции Юзефина Ульссон, бронзу - нидерландка Марит Боувместер.

В мужских и женских соревнованиях было проведено 11 гонок, последняя из которых стала медальной. Сергей Комиссаров занял 11-е место, Екатерина Зюзина - 27-е.

Уирну 25 лет, он трижды выигрывал серебро чемпионата мира, а также бронзу мирового первенства. 30-летняя Риндом является двукратной чемпионкой мира. Также на счету датской спортсменки бронза Олимпийских игр (2016).

Сборная Китая лидирует в медальном зачете, завоевав 23 золотых, 14 серебряных, 12 бронзовых награды. На втором месте идет команда США (19-20-14), третьи - японцы (17-5-8). Российские спортсмены занимают пятое место (11-15-12).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай23141249
2США20201454
3Япония175830
4Австралия1431431
5Россия11151238
6Великобритания9101231
7Южная Корея54716
8Франция410620
9Нидерланды47617
10Новая Зеландия43411
11Чехия4318
12Германия341118
13Канада34613
14Швейцария34512
15Хорватия3227
16Италия281525
17Тайвань2237
18Венгрия2226
19Словения2114
20Косово2002
21Бразилия1359
22Грузия1315
23Румыния1304
24Швеция1304
25Испания1225
26ЮАР1203
26Гонконг1203
26Словакия1203
29Австрия1135
30Сербия1124
30Дания1124
32Ямайка1113
32Норвегия1113
34Тунис1102
34Польша1102
36Турция1023
36Ирландия1023
38Эстония1012
38Узбекистан1012
38Фиджи1012
41Иран1001
41Таиланд1001
41Эквадор1001
41Филиппины1001
41Бермудские острова1001
41Латвия1001
41Греция1001
41Эфиопия1001
41Белоруссия1001
41Катар1001
51Венесуэла0303
52Колумбия0213
53Доминиканская республика0202
54Украина0156
55Монголия0123
55Индонезия0123
57Бельгия0112
57Куба0112
57Уганда0112
57Сан-Марино0112
61Болгария0101
61Индия0101
61Туркмения0101
61Иордания0101
61Северная Македония0101
66Казахстан0033
67Израиль0022
67Египет0022
67Мексика0022
70Азербайджан0011
70Аргентина0011
70Кувейт0011
70Кот-д'Ивуар0011
70Финляндия0011
70Португалия0011
70Малайзия0011

 

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