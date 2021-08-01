Австралиец Уирн стал олимпийским чемпионом в парусном спорте в классе "лазер"

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Австралийский спортсмен Мэттью Уирн выиграл золото в парусном спорте в классе "лазер" на Олимпийских играх в Токио.

Второе место занял представитель Хорватии Тончи Стипанович, третье - норвежец Герман Томасгор.

В женском соревновании в классе "лазер-радиал" золото завоевала датчанка Анне-Мари Риндом, серебро - представительница Швеции Юзефина Ульссон, бронзу - нидерландка Марит Боувместер.

В мужских и женских соревнованиях было проведено 11 гонок, последняя из которых стала медальной. Сергей Комиссаров занял 11-е место, Екатерина Зюзина - 27-е.

Уирну 25 лет, он трижды выигрывал серебро чемпионата мира, а также бронзу мирового первенства. 30-летняя Риндом является двукратной чемпионкой мира. Также на счету датской спортсменки бронза Олимпийских игр (2016).

Сборная Китая лидирует в медальном зачете, завоевав 23 золотых, 14 серебряных, 12 бронзовых награды. На втором месте идет команда США (19-20-14), третьи - японцы (17-5-8). Российские спортсмены занимают пятое место (11-15-12).