Американец Шоффель завоевал золото на олимпийском турнире по гольфу

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Американский гольфист Ксандер Шоффель завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.
Шоффель набрал 266 очков. Серебро у словака Рори Саббатини (267). Бронзовый призер определится позднее.
Российские спортсмены не принимали участия в турнире.
В медальном зачете лидирует команда Китая (23 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых наград), вторыми идут американцы (20-20-14), третьими - японцы (17-5-8). Сборная России занимает пятое место (11-15-12).
Соревнования по гольфу вернулись в олимпийскую программу в 2016 году. До этого последний турнир по гольфу среди мужчин проводился на Играх в 1904 году. Всего на олимпийских соревнованиях по гольфу американцы завоевали четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.
Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|23
|14
|12
|49
|2
|США
|20
|20
|14
|54
|3
|Япония
|17
|5
|8
|30
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|Россия
|11
|15
|12
|38
|6
|Великобритания
|9
|10
|12
|31
|7
|Южная Корея
|5
|4
|7
|16
|8
|Франция
|4
|10
|6
|20
|9
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|10
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|11
|Германия
|3
|4
|11
|18
|12
|Канада
|3
|4
|6
|13
|13
|Швейцария
|3
|3
|5
|11
|14
|Чехия
|3
|3
|1
|7
|15
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|16
|Италия
|2
|8
|15
|25
|17
|Тайвань
|2
|2
|3
|7
|18
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|19
|Словения
|2
|1
|1
|4
|20
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Бразилия
|1
|3
|5
|9
|22
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|23
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|24
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|25
|Испания
|1
|2
|2
|5
|26
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|26
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|29
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|30
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|30
|Дания
|1
|1
|2
|4
|32
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|32
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|34
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|34
|Польша
|1
|1
|0
|2
|36
|Турция
|1
|0
|2
|3
|36
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|38
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|38
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|38
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|41
|Иран
|1
|0
|0
|1
|41
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|41
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|41
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|41
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|41
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|41
|Греция
|1
|0
|0
|1
|41
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|41
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|41
|Катар
|1
|0
|0
|1
|51
|Венесуэла
|0
|3
|0
|3
|52
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|53
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|54
|Украина
|0
|1
|5
|6
|55
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|55
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|57
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|57
|Куба
|0
|1
|1
|2
|57
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|57
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|61
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|61
|Индия
|0
|1
|0
|1
|61
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|61
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|61
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|66
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|67
|Израиль
|0
|0
|2
|2
|67
|Египет
|0
|0
|2
|2
|67
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|70
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|70
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|70
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|70
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|70
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|70
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|70
|Малайзия
|0
|0
|1
|1