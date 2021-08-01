Американец Шоффель завоевал золото на олимпийском турнире по гольфу

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Американский гольфист Ксандер Шоффель завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Шоффель набрал 266 очков. Серебро у словака Рори Саббатини (267). Бронзовый призер определится позднее.

Российские спортсмены не принимали участия в турнире.

В медальном зачете лидирует команда Китая (23 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых наград), вторыми идут американцы (20-20-14), третьими - японцы (17-5-8). Сборная России занимает пятое место (11-15-12).

Соревнования по гольфу вернулись в олимпийскую программу в 2016 году. До этого последний турнир по гольфу среди мужчин проводился на Играх в 1904 году. Всего на олимпийских соревнованиях по гольфу американцы завоевали четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.

Олимпиада завершится 8 августа.