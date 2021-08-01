Российский гимнаст Нагорный не смог завоевать медаль Олимпиады в вольных упражнениях

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Гимнаст из Израиля Артем Долгопят завоевал золотую медаль в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио. Российский гимнаст Нагорный не смог завоевать медаль, заняв седьмое место.

Долгопят показал результат 14,933 балла. Вторым стал представитель Испании Райдерлей Сапата (14,933), третьим - китаец Сяо Жотэн (14,766). Долгопят занял первое место из-за более высокой сложности в своем упражнении. Нагорный стал седьмым с результатом 13,066 балла.

Сборная Израиля во второй раз в истории и впервые с 2004 года завоевала золото на Олимпийских играх. На Играх в Афинах Галь Фридман стал первым в соревнованиях по парусному спорту в виндсерфинге в классе "Мистраль".

Долгопяту 24 года, он является чемпионом Европы (2020), а также дважды выигрывал серебро на чемпионатах мира (2017, 2019). В активе сборной Израиля теперь три награды на Олимпийских играх в Токио, ранее бронзовыми призерами стали Абишаг Семберг (дзюдо) и сборная в командном турнире по дзюдо.

Сборная Китая лидирует в медальном зачете, завоевав 23 золотые, 14 серебряных, 13 бронзовых наград. На втором месте идет команда США (20-20-14), третьи - японцы (17-5-8). Российские спортсмены занимают пятое место (11-15-12). Олимпиада завершится 8 августа.