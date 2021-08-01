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XXXII летние Олимпийские игры

Российский гимнаст Нагорный не смог завоевать медаль Олимпиады в вольных упражнениях

Золото выиграл спортсмен из Израиля Артем Долгопят
Никита Нагорный Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Никита Нагорный
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Гимнаст из Израиля Артем Долгопят завоевал золотую медаль в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио. Российский гимнаст Нагорный не смог завоевать медаль, заняв седьмое место.

Долгопят показал результат 14,933 балла. Вторым стал представитель Испании Райдерлей Сапата (14,933), третьим - китаец Сяо Жотэн (14,766). Долгопят занял первое место из-за более высокой сложности в своем упражнении. Нагорный стал седьмым с результатом 13,066 балла.

Сборная Израиля во второй раз в истории и впервые с 2004 года завоевала золото на Олимпийских играх. На Играх в Афинах Галь Фридман стал первым в соревнованиях по парусному спорту в виндсерфинге в классе "Мистраль".

Долгопяту 24 года, он является чемпионом Европы (2020), а также дважды выигрывал серебро на чемпионатах мира (2017, 2019). В активе сборной Израиля теперь три награды на Олимпийских играх в Токио, ранее бронзовыми призерами стали Абишаг Семберг (дзюдо) и сборная в командном турнире по дзюдо.

Сборная Китая лидирует в медальном зачете, завоевав 23 золотые, 14 серебряных, 13 бронзовых наград. На втором месте идет команда США (20-20-14), третьи - японцы (17-5-8). Российские спортсмены занимают пятое место (11-15-12). Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай23141350
2США20201454
3Япония175830
4Австралия1431431
5Россия11151238
6Великобритания9101231
7Южная Корея54716
8Франция410620
9Нидерланды47617
10Новая Зеландия43411
11Чехия4318
12Германия341118
13Канада34613
14Швейцария34512
15Хорватия3227
16Италия281525
17Тайвань2248
18Венгрия2226
19Словения2114
20Косово2002
21Бразилия1359
22Испания1326
23Грузия1315
24Румыния1304
25Швеция1304
26ЮАР1203
26Гонконг1203
26Словакия1203
29Австрия1135
30Сербия1124
30Дания1124
32Ямайка1113
32Норвегия1113
34Тунис1102
34Польша1102
36Турция1023
36Ирландия1023
36Израиль1023
39Эстония1012
39Узбекистан1012
39Фиджи1012
42Иран1001
42Таиланд1001
42Эквадор1001
42Филиппины1001
42Бермудские острова1001
42Латвия1001
42Греция1001
42Эфиопия1001
42Белоруссия1001
42Катар1001
52Венесуэла0303
53Колумбия0213
54Доминиканская республика0202
55Украина0156
56Монголия0123
56Индонезия0123
58Бельгия0112
58Куба0112
58Уганда0112
58Сан-Марино0112
62Болгария0101
62Индия0101
62Туркмения0101
62Иордания0101
62Северная Македония0101
67Казахстан0033
68Египет0022
68Мексика0022
70Азербайджан0011
70Аргентина0011
70Кувейт0011
70Кот-д'Ивуар0011
70Финляндия0011
70Португалия0011
70Малайзия0011

 

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