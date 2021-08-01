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XXXII летние Олимпийские игры

Российский боксер Батыргазиев гарантировал себе медаль Олимпиады

Спортсмен вышел в полуфинал олимпийского турнира, победив представителя Монголии

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 кг.

В четвертьфинале 23-летний россиянин победил представителя Монголии Цэндбаатару Эрдэнэбатыну раздельным решением судей (3:2). В полуфинале российский боксер 3 августа встретится с кубинцем Лазаро Альваресом.

Встречи за третье место регламентом не предусмотрено, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами Игр.

Батыргазиев является четырехкратным чемпионом России.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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