Проблема последнего выстрела. Как прервать доминирование южнокорейцев в стрельбе из лука?

Сборная России по стрельбе из лука добилась исторического для себя результата, завоевав более одной медали на Олимпийских играх. Тем не менее, выступление российской команды показало, что в отличие от женской стрельбы у мужчин недостаточно прогресса в результатах, а доминиронивание южнокорейских представителей в этом виде спорта сложно прервать.

Две серебряные награды России в Токио принесли лучницы - в командном и индивидуальном турнирах. При этом одно из первых запоминающихся событий для российского спорта на этой Олимпиаде случилось именно на стрельбе из лука, когда в первый соревновательный день в квалификации личного турнира Светлане Гомбоевой стало плохо из-за изнурительной жары (свыше 30 градусов).

Гомбоева должна была участвовать в командных соревнованиях, а благодаря паузе в один день сумела восстановиться. Вместе с Ксенией Перовой и Еленой Осиповой она дошла до финала, где уступила только южнокорейской команде. С 1988 года, когда в олимпийской программе стали разыгрывать комплект наград в командном турнире у женщин, кореянки не отдали золото ни разу. Такой результат говорит о высоком уровне развития вида спорта в стране.

В индивидуальных соревнованиях успеха добилась Осипова, выход которой в финал стал неожиданным для многих. Основные надежды возлагались на опытнейшую Ксению Перову, которая после серебра в Токио стала двукратным серебряным медалистом Игр. Она осталась единственной в команде, которая выступала в олимпийском финале в Рио-де-Жанейро. И в Токио ее новые партнеры не подвели. В личных соревнованиях Перова не сумела пробиться в четвертьфинал, после чего 32-летняя спортсменка задумалась о паузе в своей карьере.

По пути шорт-трека

В отсутствие Перовой выстрелила 28-летняя Осипова, которая в индивидуальных выступлениях раньше не добивалась успеха, а в этом году стала двукратной чемпионкой Европы в командных соревнованиях. Уроженке Петропавловска-Камчатского, видимо, не хватило опыта в подобных поединках - кореянка Ан Сан решающим последним выстрелом набрала 10 очков, в то время как Осипова - восемь. Как считает тренер команды Станислав Попов, на тот момент она сильно волновалась и ей не хватило опыта и уверенности.

Больше надежд возлагали именно на российских лучниц. Стоит ждать прорыва от той же Гомбоевой, которой всего 23 года. Очевидно, что в российской стрельбе доминируют женщины. На проводившемся в начале июня чемпионате Европы сборная России выиграла общекомандный зачет, при этом Осипова установила на турнире европейский рекорд, а в командных соревнованиях россиянки также обновили рекорд.

В мужской стрельбе завоевавший единственную олимпийскую лицензию Галсан Базаржапов не сумел побороться за медали, хотя на европейском первенстве он стал вторым, а в составе команды - третьим. Единственную медаль в мужской стрельбе из лука в истории России завоевал Баир Баденов, ставший третьим на Играх в 2008 году.

Судя по результатам, положительная динамика в развитии стрельбы из лука в России присутствует. Тем более что и федерация для повышения мастерства как и у спортсменов, так и у тренеров делает все возможное. Организуются семинары, в частности, приглашались на них специалисты из Южной Кореи. Лидерство россиян в мире на молодежном уровне по-прежнему неоспоримо, но, возможно, стоит пойти по пути российского шорт-трека.

Речь не идет о натурализации южнокорейских чемпионов, как это случилось с Ан Хен Су (он же - Виктор Ан), а о привлечении тренерских кадров из Южной Кореи. Всех секретов они не раскроют, но поучиться у них можно. Или, к примеру, активней проводить совместные тренировочные сборы. Пускай в российском шорт-треке у Союза конькобежцев России не получилось сработаться с южнокорейским специалистом Джимми Дженом, но возможно подобное получится в стрельбе из лука.

Воспитание резерва - это сейчас главное, над чем нужно работать как Российской федерации стрельбы из лука, так и тем, кому судьба этого вида спорта в нашей стране не безразлична. Это позволит придать развитию этого вида спорта в России массовости, без которой невозможно черпать резервы для высоких результатов и доминировать так, как сейчас это делают спортсмены из Страны утренней свежести.

Рустам Шарафутдинов