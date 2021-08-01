Российский теннисист Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов выиграл серебро Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.
В финальном матче он уступил немцу Александру Звереву со счетом 3:6, 1:6.
Сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых наград.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|23
|14
|13
|50
|2
|США
|20
|21
|14
|55
|3
|Япония
|17
|5
|8
|30
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|Россия
|11
|16
|13
|40
|6
|Великобритания
|9
|10
|12
|31
|7
|Южная Корея
|5
|4
|8
|17
|8
|Франция
|4
|10
|6
|20
|9
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|10
|Германия
|4
|4
|11
|19
|11
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|12
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|13
|Канада
|3
|4
|6
|13
|14
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|15
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|16
|Италия
|2
|8
|15
|25
|17
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|18
|Тайвань
|2
|2
|4
|8
|19
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|20
|Словения
|2
|1
|1
|4
|21
|Косово
|2
|0
|0
|2
|22
|Испания
|1
|3
|2
|6
|23
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|24
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|24
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|26
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|26
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|29
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|30
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|30
|Дания
|1
|1
|2
|4
|32
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|32
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|34
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|34
|Польша
|1
|1
|0
|2
|36
|Турция
|1
|0
|2
|3
|36
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|36
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|39
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|39
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|39
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|42
|Иран
|1
|0
|0
|1
|42
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|42
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|42
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|42
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|42
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|42
|Греция
|1
|0
|0
|1
|42
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|42
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|42
|Катар
|1
|0
|0
|1
|52
|Венесуэла
|0
|3
|0
|3
|53
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|54
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|55
|Украина
|0
|1
|5
|6
|56
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|56
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|58
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|58
|Куба
|0
|1
|1
|2
|58
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|58
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|62
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|62
|Индия
|0
|1
|0
|1
|62
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|62
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|62
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|67
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|68
|Египет
|0
|0
|2
|2
|68
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|70
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|70
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|70
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|70
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|70
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|70
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|70
|Малайзия
|0
|0
|1
|1