Российский теннисист Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов выиграл серебро Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.

В финальном матче он уступил немцу Александру Звереву со счетом 3:6, 1:6.

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых наград.