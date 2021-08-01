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XXXII летние Олимпийские игры

Бразильская гимнастка Андраде завоевала золото в опорном прыжке на Олимпиаде

Серебро выиграла американка, бронза досталась спортсменке из Южной Кореи

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Бразильская гимнастка Ребека Андраде завоевала золотую медаль в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио.

Бразильянка показала результат 15,083 балла. Второе место заняла американка Микейла Скиннер (14,916), третьей стала представительница Южной Кореи Ё Со Чон (14,733). Россиянки Ангелина Мельникова (14,683) и Лилия Ахаимова (14,666) заняли пятое и шестое места соответственно.

Андраде 22 года, она завоевала первую золотую олимпийскую медаль. Также на ее счету серебро Игр в Токио в личном многоборье.

Бразильские спортсмены занимают 17-е место в медальном зачете, на их счету две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. Сборная Китая идет на первом месте (23-14-13), на втором месте команда США (20-21-14), третьи - японцы (17-5-8). Российские спортсмены занимают пятое место (11-15-13). Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай23141350
2США20211455
3Япония175830
4Австралия1431431
5Россия11161340
6Великобритания9101231
7Южная Корея54817
8Франция410620
9Нидерланды47617
10Германия441119
11Новая Зеландия43411
12Чехия4318
13Канада34613
14Швейцария34512
15Хорватия3227
16Италия281525
17Бразилия23510
18Тайвань2248
19Венгрия2226
20Словения2114
21Косово2002
22Испания1326
23Грузия1315
24Румыния1304
24Швеция1304
26ЮАР1203
26Гонконг1203
26Словакия1203
29Австрия1135
30Сербия1124
30Дания1124
32Ямайка1113
32Норвегия1113
34Тунис1102
34Польша1102
36Турция1023
36Ирландия1023
36Израиль1023
39Эстония1012
39Узбекистан1012
39Фиджи1012
42Иран1001
42Таиланд1001
42Эквадор1001
42Филиппины1001
42Бермудские острова1001
42Латвия1001
42Греция1001
42Эфиопия1001
42Белоруссия1001
42Катар1001
52Венесуэла0303
53Колумбия0213
54Доминиканская республика0202
55Украина0156
56Монголия0123
56Индонезия0123
58Бельгия0112
58Куба0112
58Уганда0112
58Сан-Марино0112
62Болгария0101
62Индия0101
62Туркмения0101
62Иордания0101
62Северная Македония0101
67Казахстан0033
68Египет0022
68Мексика0022
70Азербайджан0011
70Аргентина0011
70Кувейт0011
70Кот-д'Ивуар0011
70Финляндия0011
70Португалия0011
70Малайзия0011

 

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