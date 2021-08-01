Бразильская гимнастка Андраде завоевала золото в опорном прыжке на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Бразильская гимнастка Ребека Андраде завоевала золотую медаль в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио.

Бразильянка показала результат 15,083 балла. Второе место заняла американка Микейла Скиннер (14,916), третьей стала представительница Южной Кореи Ё Со Чон (14,733). Россиянки Ангелина Мельникова (14,683) и Лилия Ахаимова (14,666) заняли пятое и шестое места соответственно.

Андраде 22 года, она завоевала первую золотую олимпийскую медаль. Также на ее счету серебро Игр в Токио в личном многоборье.

Бразильские спортсмены занимают 17-е место в медальном зачете, на их счету две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. Сборная Китая идет на первом месте (23-14-13), на втором месте команда США (20-21-14), третьи - японцы (17-5-8). Российские спортсмены занимают пятое место (11-15-13). Олимпиада завершится 8 августа.