Шесть человек лишены аккредитаций с начала Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио с начала соревнований лишил аккредитации шесть человек. Об этом в воскресенье сообщил журналистам гендиректор оргкомитета Тосиро Муто.

Помимо этого, действие аккредитации были приостановлено у восьми человек, еще десятерым было вынесено предупреждение в связи с различными нарушениями.

По данным агентства Киодо, аккредитаций лишились два грузинских дзюдоиста, которые самовольно покинули территорию Олимпийской деревни для посещения достопримечательностей столицы Японии, а также четверо задействованных на олимпийских объектах рабочих, арестованных за употребление наркотиков. Между тем, согласно информации агентства, оргкомитет Игр не намерен лишать дзюдоистов завоеванных на соревнованиях медалей.

30 июля в японском сегменте социальных сетей появились фотографии, на которых были запечатлены серебряные призеры Олимпийских игр в Токио дзюдоисты из Грузии Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили во время посещения ими одной из главных достопримечательностей японской столицы - Токийской башни. Поступок грузинских атлетов вызвал резкую критику у японских интернет-пользователей, назвавших действия спортсменов из Грузии безответственными и ставящими под угрозу здоровье местных жителей.

Организаторы Игр строго ограничивают перемещение спортсменов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и не допускают их контактов с жителями Японии. Так, атлетам разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада завершится 8 августа.