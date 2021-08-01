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XXXII летние Олимпийские игры

Исинбаева наградит призеров олимпийского теннисного турнира в миксте

В финальном матче сыграют российские пары: Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев против Елены Весниной и Аслана Карацева
Елена Исинбаева Дмитрий Рогулин/ТАСС
Описание
Елена Исинбаева
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева наградит российские пары по итогам теннисного турнира в миксте. Об этом она рассказала ТАСС.

В финале Олимпиады сыграют Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев против Елены Весниной и Аслана Карацева. "Я останусь на микст и буду награждать ребят", - сказала она.

Финальный матч пройдет позднее в воскресенье. Олимпиада завершится 8 августа.

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