Филатов: ЦСКА забил нелогичный гол в ворота "Локомотива" в матче чемпионата России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА забил "Локомотиву" в первом тайме матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) нелогичный гол, до и после этого моментов у армейцев не было. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов.

В субботу "Локомотив" в гостях обыграл ЦСКА со счетом 2:1. У ЦСКА гол со штрафного забил Кристиян Бистрович (19-я минута). В составе "Локомотива" отличились Федор Смолов (22) и Рифат Жемалетдинов (60).

"Мне кажется, что вчера у "Локомотива" все получилось, хорошо сыграли, победили, молодцы, - сказал Филатов. - Команда по закону футбола подсела в конце игры, но ЦСКА нужно было отыгрываться. В первом тайме "Локомотив" был намного сильнее по игре, если не считать в принципе нелогичный гол Бистровича. Гол-красавец, но ни до, ни после моментов у армейцев не было".

"Локомотив" одержал вторую волевую победу, в прошлом туре железнодорожники победили дома тульский "Арсенал" (3:1). "Что касается двух волевых побед, то ребята просто хорошо играют. Жемалетдинов сказал, что клуб будет бороться за чемпионство? Правильно, а кому тогда еще бороться, если не "Локомотиву"?" - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" могут покинуть полузащитники Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк, а также форвард Смолов. "Я не в курсе. Я знаю то же, что и вы", - заключил Филатов.

"Локомотив" вышел на второе место в турнирной таблице. В следующем туре "Локомотив" 6 августа на выезде сыграет с "Уфой".