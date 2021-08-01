Российские ватерполистки победили японок в последнем матче группового турнира Олимпиады

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Женская сборная России со счетом 20:16 победила команду Японии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира по водному поло и заняла третье место в своей группе.

Ранее россиянки обеспечили себе место в плей-офф. Ранее в групповом этапе российская команда обыграла китаянок (18:17), сыграла вничью с венгерками (10:10) и уступила американкам (5:18). Таким образом, российская команда заняла третье место в турнирной таблице группы В, набрав пять очков. Соперник россиянок по четвертьфиналу определится позднее.

Четвертьфинальные матчи состоятся 3 августа.

Женская сборная России является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2000, 2016). Также россиянки пять раз завоевывали бронзовые награды чемпионатов мира (2003, 2007, 2009, 2011, 2017) и трижды выигрывали чемпионат Европы.

Финал женского турнира по водному поло пройдет 7 августа. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.