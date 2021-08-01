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XXXII летние Олимпийские игры

Британский гимнаст Уитлок выиграл золото Олимпиады в упражнении на коне

Россиянин Давид Белявский занял четвертое место
Макс Уитлок Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Макс Уитлок
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Британский гимнаст Макс Уитлок выиграл золотую медаль в упражнении на коне на Олимпийских играх в Токио.

Британский спортсмен показал результат 15,583 балла. Второе место занял представитель Тайваня Ли Чикай (15,400), третьим стал японец Казума Кайя (14,900). Россиянин Давид Белявский занял четвертое место, набрав 14,833 балла.

Уитлоку 28 лет, он стал трехкратным олимпийским чемпионом, на Играх 2016 года он победил в упражнении на коне и в вольных упражнениях, а также выиграл бронзу в личном многоборье. На Олимпиаде в Лондоне на его счету две бронзы - в командном многоборье и упражнении на коне. Британец является трехкратным чемпионом мира в упражнении на коне (2015, 2017, 2019) и четырехкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014, 2019).

Сборная Великобритании занимает шестое место в медальном зачете, завоевав 10 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых наград. На первой строчке идет команда Китая (23-14-13), на втором месте американцы (20-21-14), на третьем - японцы (17-5-9). Российские спортсмены занимают пятое место (11-16-13). Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай23141350
2США20211556
3Япония175931
4Австралия1431431
5Россия11161340
6Великобритания10101232
7Южная Корея54817
8Франция410620
9Нидерланды47617
10Германия441119
11Новая Зеландия43411
12Чехия4318
13Канада34613
14Швейцария34512
15Хорватия3227
16Италия281525
17Бразилия23510
18Тайвань2349
19Венгрия2226
20Словения2114
21Косово2002
22Испания1326
23Грузия1315
24Румыния1304
24Швеция1304
26ЮАР1203
26Гонконг1203
26Словакия1203
29Австрия1135
30Сербия1124
30Дания1124
32Ямайка1113
32Норвегия1113
34Тунис1102
34Польша1102
36Турция1023
36Ирландия1023
36Израиль1023
39Эстония1012
39Узбекистан1012
39Фиджи1012
42Иран1001
42Таиланд1001
42Эквадор1001
42Филиппины1001
42Бермудские острова1001
42Латвия1001
42Греция1001
42Эфиопия1001
42Белоруссия1001
42Катар1001
52Венесуэла0303
53Колумбия0213
54Доминиканская республика0202
55Украина0156
56Монголия0123
56Индонезия0123
58Бельгия0112
58Куба0112
58Уганда0112
58Сан-Марино0112
62Болгария0101
62Индия0101
62Туркмения0101
62Иордания0101
62Северная Македония0101
67Казахстан0033
68Египет0022
68Мексика0022
68Азербайджан0022
71Аргентина0011
71Кувейт0011
71Кот-д'Ивуар0011
71Финляндия0011
71Португалия0011
71Малайзия0011

 

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