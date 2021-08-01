Британский гимнаст Уитлок выиграл золото Олимпиады в упражнении на коне

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Британский гимнаст Макс Уитлок выиграл золотую медаль в упражнении на коне на Олимпийских играх в Токио.
Британский спортсмен показал результат 15,583 балла. Второе место занял представитель Тайваня Ли Чикай (15,400), третьим стал японец Казума Кайя (14,900). Россиянин Давид Белявский занял четвертое место, набрав 14,833 балла.
Уитлоку 28 лет, он стал трехкратным олимпийским чемпионом, на Играх 2016 года он победил в упражнении на коне и в вольных упражнениях, а также выиграл бронзу в личном многоборье. На Олимпиаде в Лондоне на его счету две бронзы - в командном многоборье и упражнении на коне. Британец является трехкратным чемпионом мира в упражнении на коне (2015, 2017, 2019) и четырехкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014, 2019).
Сборная Великобритании занимает шестое место в медальном зачете, завоевав 10 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых наград. На первой строчке идет команда Китая (23-14-13), на втором месте американцы (20-21-14), на третьем - японцы (17-5-9). Российские спортсмены занимают пятое место (11-16-13). Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|23
|14
|13
|50
|2
|США
|20
|21
|15
|56
|3
|Япония
|17
|5
|9
|31
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|Россия
|11
|16
|13
|40
|6
|Великобритания
|10
|10
|12
|32
|7
|Южная Корея
|5
|4
|8
|17
|8
|Франция
|4
|10
|6
|20
|9
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|10
|Германия
|4
|4
|11
|19
|11
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|12
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|13
|Канада
|3
|4
|6
|13
|14
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|15
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|16
|Италия
|2
|8
|15
|25
|17
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|18
|Тайвань
|2
|3
|4
|9
|19
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|20
|Словения
|2
|1
|1
|4
|21
|Косово
|2
|0
|0
|2
|22
|Испания
|1
|3
|2
|6
|23
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|24
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|24
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|26
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|26
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|29
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|30
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|30
|Дания
|1
|1
|2
|4
|32
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|32
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|34
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|34
|Польша
|1
|1
|0
|2
|36
|Турция
|1
|0
|2
|3
|36
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|36
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|39
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|39
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|39
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|42
|Иран
|1
|0
|0
|1
|42
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|42
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|42
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|42
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|42
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|42
|Греция
|1
|0
|0
|1
|42
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|42
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|42
|Катар
|1
|0
|0
|1
|52
|Венесуэла
|0
|3
|0
|3
|53
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|54
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|55
|Украина
|0
|1
|5
|6
|56
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|56
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|58
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|58
|Куба
|0
|1
|1
|2
|58
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|58
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|62
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|62
|Индия
|0
|1
|0
|1
|62
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|62
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|62
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|67
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|68
|Египет
|0
|0
|2
|2
|68
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|68
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|71
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|71
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|71
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|71
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|71
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|71
|Малайзия
|0
|0
|1
|1