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XXXII летние Олимпийские игры

Российский боксер Верясов проиграл в четвертьфинале Олимпийских игр в супертяжелом весе

Спортсмен уступил казахстанцу Камшыбеку Кункабаеву

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Россиянин Иван Верясов уступил казахстанцу Камшыбеку Кункабаеву в четвертьфинальном поединке боксерского олимпийского турнира в весовой категории свыше 91 кг.

28-летний россиянин проиграл раздельным судейским решением. В полуфинале казахстанец встретится с американцем Ричардом Торресом. Поединок состоится 4 августа.

Кункабаеву 29 лет, он дважды выигрывал серебро на чемпионате мира (2017, 2019), а также трижды становился серебряным призером чемпионата Азии (2017, 2019, 2021).

В последний раз российский боксер завоевывал медаль в данной весовой категории в 2004 году, когда на Играх в Афинах олимпийским чемпионом стал Александр Поветкин. Кроме того, в активе российских боксеров одна бронзовая медаль Игр в супертяжелом весе, которую завоевал Алексей Лезин на Олимпиаде в Атланте в 1996 году.

Олимпиада завершится 8 августа.

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