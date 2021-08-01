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XXXII летние Олимпийские игры

Двукратный призер Олимпиад боксер Замковой завершит карьеру после Игр в Токио

В воскресенье 34-летний боксер завоевал бронзовую медаль олимпийского турнира
Андрей Замковой Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Андрей Замковой
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский боксер Андрей Замковой завершит карьеру после Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов.

В воскресенье Замковой стал бронзовым призером Олимпиады в Токио в весовой категории до 69 кг.

"Да, конечно [завершит карьеру]. Жалко, очень хороший боксер, очень хороший человек, капитан команды, - сказал Фархутдинов. - Хотелось бы, чтобы у него было золото, но мы думаем одно, а жизнь решает другое".

Замковому 34 года, в его активе также бронза Олимпиады в Лондоне. Он является чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства, победителем Универсиады.

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