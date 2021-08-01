Матыцин: Карен Хачанов прекрасно провел олимпийский турнир по теннису

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов прекрасно выступил на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

В воскресенье Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном мужском разряде. В финальном матче Хачанов уступил немцу Александру Звереву со счетом 3:6, 1:6.

"Поздравляю Карена Хачанова с завоеванием серебра на своей первой Олимпиаде в карьере, - сказал Матыцин. - Российские теннисисты последний раз выигрывали олимпийские медали в одиночном разряде в 2000 году, когда победу на Играх в Сиднее одержал Евгений Кафельников. Наш спортсмен прекрасно провел олимпийский турнир и порадовал болельщиков своими результатами".

"Попасть в тройку призеров Олимпийских игр в борьбе с лучшими теннисистами в мире - очень большое достижение. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Федерацию тенниса России", - добавил министр.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.